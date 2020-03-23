السيد فضل الله: على بعض الدول التخلي عن سياساتها العدوانية لا سيما بظل كورونا

رأى السيد علي فضل الله “أن فيروس الكورونا بات يمثل تهديدا حقيقيا للبشرية كلها”، وشدد على “ضرورة أن تتوقف الكثير من إدارات الدول عند هذا الخطر الداهم وتتخلى عن سياساتها الانكفائية والعدوانية وأن تتحلى بشيء من التعامل الإنساني مع بقية الدول”.

وقال السيد فضل الله الاثنين “إننا ما زلنا نرى وأمام هذا التهديد الكبير الذي يمثله فيروس الكورونا للبشرية كلها أن الفرصة سانحة لتبدأ الدول وإداراتها السياسية بمراجعة سياساتها السابقة”، وتابع “يجب أن يتركز التفكير على إنقاذ البشرية من هذا الخطر الداهم والزاحف بقوة والذي عجز أهل العلم – إلى الان – عن إيجاد لقاح له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام