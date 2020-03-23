إنشاء مقر لمكافحة فيروس كورونا في روسآتوم الروسية

أعلنت شركة روسآتوم الروسية، اليوم الإثنين، عن إنشاء مقر لمحاربة فيروس “كورونا”.

وكتبت الصحيفة الرسمية للصناعة النووية في روسيا، “سترانا روسآتوم” (“بلاد روسآتوم”) بهذا الخصوص ” تم إنشاء مقر في “روسآتوم” لمحاربة الفيروس التاجي، هناك ممثلون عن المقر في جميع الشركات التابعة لروسآتوم”.

كما ذكرت الصحيفة بأنه تمت توصية رؤساء فروع و أقسام روسآتوم الهيكلية بتنظيم العمل عن بعد، إن أمكن.

كما لفتت “سترانا روسآتوم” إلى أنه في جميع شركات الصناعة، يجري حالياً قياس درجات حرارة الموظفين قبل دخولهم مقرات عملهم، وتعقيم الغرف والمباني، مشيرة “لقد تمت التوصية للامتناع عن المصافحة. وألغيت الأحداث الجماعية، وتم تقليص مأموريات العمل. و تم فرض نظام للعزل الذاتي على العمال الذين عادوا من الخارج”.

وفي وقت سابق ، أوصت “روسآتوم” موظفيها بعقد الاجتماعات عبر دائرة فيديو أو عبر التراسل. كما أُفيد بحظر عقد اللقاءات المباشرة “وجهاً لوجه” مع الشركاء من البلدان التي لديها وضع غير موات بشأن الفيروس التاجي، إلا في حالات استثنائية، بالتشاور مع قيادة الشركة الحكومية.

ويضم نطاق إدارة “روسآتوم” حوالي 400 شركة ومؤسسة، بما في ذلك وأسطول كاسحات الجليد النووي الوحيد في العالم. ويعمل في الشركة حوالي 250 ألف شخص.

المصدر: وكالة سبوتنيك