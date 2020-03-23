روحاني: الكذبة الكبرى هي ادعاء اميركا أنها مستعدة لمساعدة ايران بمكافحة كورونا

قال رئيس الجمهورية في ايران الشيخ حسن روحاني إن “اميركا فرضت حظرا ظالما وارهابيا على الشعب الايراني”، ووصف ادعاء اميركا بأنها مستعدة لمساعدة ايران في مكافحة فيروس كورونا بـ”الكذبة الكبرى”.

واشار روحاني خلال اجتماع الحكومة الايرانية الاثنين الى ان “أمريكا مسؤولة عن جزء من البطالة وصعوبة الحياة وعدم الاستثمار في إيران، ومسؤولة عن نقص بعض الأدوية في إيران”، وتابع “أمريكا تتحمل مسؤولية جرائمها في إيران وهي ترتكب أكبر الجرائم في المنطقة”، واضاف “أمريكا تمنع عنا مياه النبع وتعرض علينا كأسا من الماء العكر ولا نريد كأس الماء العكر الذي تعرضه أمريكا”.

وأوضح روحاني أن “إرهاب أمريكا وسياستها الخاطئة باتا اليوم أكثر وضوحا للعالم”، وأكد ان “اميركا فرضت حظرا ظالما وارهابيا على الشعب الايراني”.

من جهة ثانية، قال روحاني إن “الشعب الايراني التزم بتطبيق الحجر الصحي في المنازل”، معتبرا “البقاء في البيت افضل سبيل للتسريع بعودة الحياة الی طبيعتها”.

المصدر: وكالة فارس