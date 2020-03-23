وزارة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبرياً بفيروس كورونا 256 اي بزيادة 8 حالات عن يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 13:42
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وزارة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبرياً بفيروس كورونا 256 اي بزيادة 8 حالات عن يوم أمس
منذ 28 mins
23 March، 2020
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