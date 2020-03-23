المغرب يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يبلغ 122

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد” ليبلغ عدد المصابين في المملكة 122 شخصا، إلى جانب 4 وفيات بالفيروس.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بثبوت إصابة 7 أشخاص بفيروس “كورونا المستجد”.

وتحتل العاصمة الرباط المرتبة الأولى من حيث عدد الاصابات المسجلة حتى الآن في المغرب، تليها الدار البيضاء.

وسجل المغرب أمس 19 إصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة، إلى جانب حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 4″. حسبما أفادت الصحة المغربية أمس الأحد.

ويعيش المغاربة منذ الجمعة الماضية حالة طوارئ صحية، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ، حتى 20 من نيسان/أبريل القادم.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، “جائحة”، 350 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 15 ألف شخص حول العالم.

المصدر: وكالة سبوتنيك