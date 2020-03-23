التقرير اليومي عن فايروس كورونا في لبنان:الحالات المثبتة مخبريا 256 بزيادة 8 عن يوم أمس

صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19:

“حتى تاريخ 23 آذار 2020، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس.

كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري.

وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.

كما تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وتذكر بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام