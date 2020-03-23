حماس: إعدم الشهيد الخواجا يعكس قمة الانحطاط الأخلاقي للاحتلال الاسرائيلي

قالت حركة “حماس” إن “إعدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للشاب سفيان الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله، جريمة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حماس حازم قاسم ان “إصرار جيش الاحتلال على تكرار عمليات الإعدام، تؤكد أن هذا الجيش هم تجمع لقتلة خارجين عن كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.

وأضاف قاسم ان “تعمد جيش الاحتلال لقتل الشهيد سفيان الخواجا واستغلاله لانشغال العالم بموضوع تفشي فيروس كورونا، يعكس قمة الانتهازية والانحطاط الأخلاقي لهذا الجيش المجرم”.

وأكد قاسم ان “هذه الدماء والتي لا تتوقف عن التدفق، ستشكل على الدوام وقود ثورته المستمرة حتى ينتزع الشعب الفلسطيني حريته ويسترد أرضه ومقدساته”.

المصدر: وكالة معاً