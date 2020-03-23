خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب

واصلت أسعار خام برنت التراجع يوم الاثنين مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 سنتا بما يعادل 2.4 بالمئة إلى 26.33 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 22.92 دولار للبرميل لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت نحو 60 بالمئة منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.

واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.

وقال جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث في فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إن من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا أي نحو 10 بالمئة من الاستهلاك العالمي اليومي للخام.

المصدر: رويترز