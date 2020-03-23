وزارة الصحة في الفيليبين: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 462 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2020 - 11:14

وزارة الصحة في الفيليبين: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 462

منذ 24 mins 23 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة