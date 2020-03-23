كيف يتم فحص عينات فيروس كورونا المستجد في المختبر؟ الخطوات بالتفصيل

كيف يتم فحص عينات فيروس كورونا المستجد في المختبر؟ إليك الخطوات بالتفصيل بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها:

-يتم أخذ مسحة من المريض لجمع الخلايا ومن ثم يتم إرسال العينة إلى المختبر.

-يقوم المختبر أولاً بمزج العينة مع مواد كاشفة للفيروس في أنبوب ثم تُوضع في جهاز تشخيص لفحص المادة الوراثية للفيروس في خلية المريض

-تستخدم المجسات لاستهداف أجزاء معينة من الحمض النووي

-إذا وجدت المجسات هذه الأجزاء من الحمض النووي، تتضاعف هذه الأجزاء ملايين المرات وتخلق وميض ضوء

-تسجل آلة التشخيص مستوى الضوء وتقارنه بالعينات الإيجابية والسلبية

-إذا كان لدى شخص ما الكثير من الضوء المنبعث من عيناته فهذا يعني أنه مُصاب بفيروس كورونا

المصدر: سي ان ان