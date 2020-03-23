كيف يتم فحص عينات فيروس كورونا المستجد في المختبر؟ الخطوات بالتفصيل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 11:14

كيف يتم فحص عينات فيروس كورونا المستجد في المختبر؟ الخطوات بالتفصيل

منذ 13 mins 23 March، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كيف يتم فحص عينات فيروس كورونا المستجد في المختبر؟ إليك الخطوات بالتفصيل بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها:

-يتم أخذ مسحة من المريض لجمع الخلايا ومن ثم يتم إرسال العينة إلى المختبر.
-يقوم المختبر أولاً بمزج العينة مع مواد كاشفة للفيروس في أنبوب ثم تُوضع في جهاز تشخيص لفحص المادة الوراثية للفيروس في خلية المريض
-تستخدم المجسات لاستهداف أجزاء معينة من الحمض النووي
-إذا وجدت المجسات هذه الأجزاء من الحمض النووي، تتضاعف هذه الأجزاء ملايين المرات وتخلق وميض ضوء
-تسجل آلة التشخيص مستوى الضوء وتقارنه بالعينات الإيجابية والسلبية
-إذا كان لدى شخص ما الكثير من الضوء المنبعث من عيناته فهذا يعني أنه مُصاب بفيروس كورونا

المصدر: سي ان ان

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