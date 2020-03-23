الولايات المتحدة : تسجيل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 35 ألفا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 11:14

الولايات المتحدة : تسجيل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 35 ألفا

منذ 30 mins 23 March، 2020
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