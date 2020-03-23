بلدية صيدا واكبت تسريع تجهيز مستشفى صيدا الحكومي

واكب رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي جهودا واتصالات على أكثر من صعيد من أجل تسريع عمليات تجهيز مستشفى صيدا الحكومي خلال الأسبوع الحالي لتكون المركز الأساس لعلاج حالات محتملة لمرضى فيروس كورونا في ظل المخاوف من تزايد إنتشار عدوى الفيروس.

وفي هذا الإطار شارك الرئيس السعودي في سلسلة من اللقاءات مع لجنة التنسيق الصحية حول المستشفى الحكومي وذلك في حضور الدكتور عبدالرحمن البزري(عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في الأمراض الجرثومية )، ورئيس اللجنة البيئية والصحية في مجلس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع، ورئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي.

واكد السعودي أن “الجهود منصبة ليكون الاسبوع الجاري مفصليا لتسريع الخطوات لإعلان جهوزية المستشفى لاستقبال الحالات المحتملة لعلاج مرضى كورونا مع اكتمال وصول المعدات أيضا”.

وذكر الدكتور بديع أن “الاجتماعات المتعلقة بالمستشفى الحكومي متواصلة من قبل لجنة التنسيق الصحية بإشراف المهندس السعودي، وأن إدارة المستشفى تعمل على حل موضوع وصول أجهزة التنفس الذي سيكون هذا الأسبوع. كما وأن العمل جار لإنجاز العمل بالمصعد الخارجي للمستشفى “.

وأضاف”إن إدارة المستشفى استلمت الدفعة الأولى من الملابس الواقية، وطاقم المستشفى الطبي يتجهز من أجل أن يكون حاضرا مع نهاية الأسبوع”.

ولفت إلى أنه تواصل مع النائبة بهية الحريري، مؤكدا لها أن “بلدية صيدا هي مع توجه أن تكون المستشفى الحكومي في صيدا المركز الأساس في حال كانت هناك حاجة لاستخدامها لحالات كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام