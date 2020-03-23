#السعودية تفرض حظر تجوال جزئي من 7 مساء إلى 6 صباحا ولمدة 21 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 03:32

#السعودية تفرض حظر تجوال جزئي من 7 مساء إلى 6 صباحا ولمدة 21 يوما

منذ 2 ساعة 23 March، 2020
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