مراسل المنار: استشهاد الشاب سفيان نواف الخواجا بنيران الإحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وإصابة ابن عمه حيث تم نقله إلى مستشفى رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2020 - 01:24

مراسل المنار: استشهاد الشاب سفيان نواف الخواجا بنيران الإحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وإصابة ابن عمه حيث تم نقله إلى مستشفى رام الله

منذ 2 ساعة 22 March، 2020
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