فيسبوك يقلص تدفق الفيديو في أوروبا لتخفيف الضغط على الانترنت

سيتم الحد موقتا من سرعة تدفق الفيديوات عبر فيسبوك وانستغرام في أوروبا بهدف تخفيف الضغط على شبكات الانترنت في ظل الضغط الكثيف على خلفية الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة الأم للشبكتين.

ونقل بيان عن المتحدث باسم فيسبوك، “للمساعدة على الحد من أي ازدحام ممكن في الشبكة، سنقلص موقتا البيانات المزدوجة لأشرطة الفيديو على فيسبوك وانستغرام في أوروبا”.

وأعلنت شركة نتفليكس الخميس تخفيض البيانات في جميع تدفقاتها بأوروبا لمدة 30 يوما، واتخذت شركة غوغل الاجراء ذاته لموقع يوتيوب التابع لها. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب رسمي من المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون.

ودعا بروتون الأربعاء منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الانترنت لتسهيل العمل والتعليم من بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19. وزاد الحجر المنزلي والعمل من بعد الحركة على الانترنت، وفق ما أكد المسؤول الأوروبي الأربعاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية