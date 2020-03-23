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March 23 2020 - 01:24

وزير الإعلام اليمني يدعو وسائل الإعلام إلى الاستنفار لمواجهة فيروس كورونا

منذ 2 ساعة 22 March، 2020
وزير الاعلام اليمني ضيف الله الشامي
اليمن - عربي وإقليمي

دعا وزير الإعلام ضيف الله الشامي، المؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والأهلية والناشطين إلى استنفار الجهود والتفاعل مع الإجراءات الاحترازية وخطة وزارة الإعلام لمواجهة فيروس كورونا وقرارات حكومة الإنقاذ الوطني بهذا الشأن. وأكد وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية على أهمية تضافر الجهود لتوعية المجتمع بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

ونوه الشامي إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة إعلامية توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وذلك في إطار الإجراءات والجهود الوطنية لمواجهة الفيروس. وشدد الوزير الشامي، على أهمية دور الإعلاميين في إيصال الرسالة التوعوية للمواطنين وحثهم على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتي تهدف إلى حماية المواطن وسلامته.

ولفت إلى أن الوباء لا يقل خطورة عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ خمس سنوات ما يتطلب تضافر جهود الجميع في مواجهة الجائحة العالمية وبدون تهويل أو تساهل.

كما أكد أن تعزيز الوعي الصحي والإلتزام بالإجراءات يعد الخطوة الأولى والأكثر أهمية في مواجهة فيروس كورونا. لافتا إلى أن وسائل الإعلام الوطنية ستضطلع بدور فعال في قيادة معركة التصدي للوباء وحماية المجتمع من مخاطره.

المصدر: المسيرة نت

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