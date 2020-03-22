وزير الصحة السوري: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص قادم من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2020 - 23:10

وزير الصحة السوري: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص قادم من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها

منذ 2 ساعة 22 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة