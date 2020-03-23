قطر تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع الإجمالي إلى 494 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وتسجيل 6 حالات شفاء. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن “إجمالي عدد حالات كوفيد 19 [فيروس كورونا] الإيجابية في قطر بلغ 494”.

وبلغ عدد المتعافين 33 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تم فحصهم للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه 10857 شخصا.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، “جائحة”، 320 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

المصدر: سبوتنيك