مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يقرر تعليق الصلاة في المسجد الأقصى بسبب كورونا

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية اعتبارا من فجر يوم غد الاثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مجلس الأوقاف، في بيان، أنه “عقد جلسة طارئة استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة”.

وأضاف مجلس الأوقاف أن “تعليق حضور المصلين إلى الأقصى سيبدأ فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الآذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية”.

وقال المجلس “نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي”.

وأهاب المجلس بالمواطنين “تفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي”. ودعا المجلس “المواطنين في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة”.

جدير بالذكر أن عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس “كورونا المستجد” بلغ حتى اليوم الأحد، 59 مصابًا تعافى 17 منهم. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي اليوم، “تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في المحافظات الشمالية، واثنتان في المحافظات الجنوبية، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة تماثلت 17 منها للشفاء”.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، “جائحة”، 320 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

المصدر: سبوتنيك