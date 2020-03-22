المبعوث الأميركي: أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول تبادل السجناء والأسرى (أ.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 23:10
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مستشفى بيروت الحكومي: إمتثال إصابة واحدة للشفاء ليرتفع عدد الحالات التي شفيت بالكامل الى 8
وزير الداخلية اللبناني: القانون سيطبق على الجميع وكل مخالفة تشكل تهديدا للسلامة العامة ستقمع
عضو كتلة الوفاء بالمقاومة النائب حسن فضل الله يضع الرئيس بري في أجواء إجراءات البلديات في الجنوب للتصدي لفيروس كورونا
النائب فضل الله: عقبات تعترض عمل البلديات ومنها عدم تحويل مستحقاتها المالية وتفسير المادة 32 من موازنة العام 2020
النائب فضل الله يطالب رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والمالية بإعطاء الأولوية للبلديات في مستحقاتها أو صلاحياتها
الأمن العام اللبناني: تعقيم 72 مخيما في البقاع وجبل لبنان وعكار والجنوب
منظمة الصحة العالمية: كورونا لا يصيب كبار السن فقط وتطوير لقاح له قد يستغرق عاماً على الأقل
وزير الصحة السوري: تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها
وزير الصحة الإيراني: أوضاعنا في مواجهة فيروس كورونا أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالسابق وباتت مستقرة
ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1685 في ايران بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة
وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات الى 674
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشارة أنغيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب مصاب بفيروس كورونا
وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201 والوفيات إلى 17
الرئيس المصري يحذر من احتمال بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا إلى الآلاف في حال لم يتم التعاطي بمسؤولية
شركة طيران الإمارات تعلق رحلات الركاب اعتبارا من الأربعاء القادم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد
هولندا تسجل 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 179 والإصابات 4204 إصابة
عدد الوفيات بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 1720 بعد تسجيل 394 حالة جديدة ووصول عدد الإصابات إلى 28572
وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في العراق ليرفع العدد الإجمالي إلى 20 ومجموع الإصابات الكلي يصل إلى 233
السلطات العراقية تعلن تمديد حظر التجوال والاستمرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد حتى السبت المقبل
رئيس الحكومة الفلسطينية يعلن منع التنقل بين المحافظات وخروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي
رئيس الحكومة الفلسطينية: نحمل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون ونطالب بالإفراج عنهم
طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية تنقل مساعدات طبية وخبراء إلى ايطاليا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا
رئيس بلدية نيويورك يقول إن انتشار فيروس كورونا يعتبر أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير عام 1929
حاكم ولاية نيويورك يطلب من ترامب استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتأمين الإمدادات الطبية للولاية
المرجعيّة الدينيّة العليا في العراق: ندعو الجميع للتعاون وتضافر الجهود لمساعدة العوائل الفقيرة في ظلّ حظر التجوال
المرجعيّة الدينيّة العليا في العراق: نطالب التجار الذين تتوفّر لديهم الموادّ الغذائيّة بعرضها للبيع وعدم رفع أسعارها
رئيس الحكومة اليمنية: دول العدوان ليست بريئة في فتح مطار عدن للرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية أمام العائدين
عبد العزيز بن حبتور: اليمن يبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أي تفشي لكورونا رغم العدوان السعودي والحصار المستمرين
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
المبعوث الأميركي: أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول تبادل السجناء والأسرى (أ.ف.ب.)
منذ 2 ساعة
22 March، 2020
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