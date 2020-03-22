وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 674 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 23:10

وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 674

منذ 2 ساعة 22 March، 2020
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