ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 20:42

ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين

منذ 27 mins 22 March، 2020
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