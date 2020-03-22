فضل الله اتصل ببري وبحث تحويل المستحقات المالية للبلديات

أجرى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، أطلعه خلاله على الإجراءات التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات في الجنوب للتصدي لفيروس كورونا، والعقبات التي تعترض عملهم، ومنها عدم تحويل المستحقات المالية للبلديات وتفسير المادة 32 من موازنة العام 2020، والتي تحد من صلاحيات البلديات، مطالبا بضرورة “معالجة هاتين العقبتين كي تتمكن البلديات من القيام بدورها، وهي التي يقع عليها عبء كبير للحد من انتشار كورونا”، ومشيرا الى أخذه وعدا من بري بالسعي الحثيث لمعالجة هذا الأمر.
وطالب فضل الله رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية ب”إعطاء الأولوية للبلديات، سواء في مستحقاتها أو صلاحياتها في هذا الظرف الاستثنائي”.
وأشاد ب”الجهود المبذولة في الجنوب والتحرك الفعال وتقديمات الخيرين وبسرعة تطبيق الخطط التي تحمي الناس حتى اليوم، وبضرورة التجاوب مع تعليمات الجهات الرسمية والتزام المنازل، وفي الوقت نفسه بتجاوب الخيرين مع دعوات المساعدة لمن فقدوا عملهم وللمحتاجين، وهو ما يؤكد من جديد أن الخير متأصل في مجتمعنا، وأن هناك حالة تكافل اجتماعي نأمل تعميمها في لبنان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام