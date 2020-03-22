فضل الله اتصل ببري وبحث تحويل المستحقات المالية للبلديات

أجرى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، أطلعه خلاله على الإجراءات التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات في الجنوب للتصدي لفيروس كورونا، والعقبات التي تعترض عملهم، ومنها عدم تحويل المستحقات المالية للبلديات وتفسير المادة 32 من موازنة العام 2020، والتي تحد من صلاحيات البلديات، مطالبا بضرورة “معالجة هاتين العقبتين كي تتمكن البلديات من القيام بدورها، وهي التي يقع عليها عبء كبير للحد من انتشار كورونا”، ومشيرا الى أخذه وعدا من بري بالسعي الحثيث لمعالجة هذا الأمر.

من جهة أخرى، إطلع فضل الله خلال لقائه رؤساء بلديات في منطقة بنت جبيل على خطط عملهم لجهة أعمال التعقيم ومنع التجمعات ومتابعة أوضاع الأهالي وتقديم المساعدات العينية لهم والاستعدادات في المستشفيات الحكومية، خصوصا مستشفى بنت جبيل، وكذلك الخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في حزب الله لرصد أية إصابة لمتابعتها ومنع انتقال العدوى، كما التقى لجان أهال وحيا جهودهم، وتابع ما تقوم به الهيئات الصحية ل”حزب الله” و”حركة أمل” والمبادرات الأهلية لمساعدة المحتاجين.

وطالب فضل الله رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية ب”إعطاء الأولوية للبلديات، سواء في مستحقاتها أو صلاحياتها في هذا الظرف الاستثنائي”.

وأشاد ب”الجهود المبذولة في الجنوب والتحرك الفعال وتقديمات الخيرين وبسرعة تطبيق الخطط التي تحمي الناس حتى اليوم، وبضرورة التجاوب مع تعليمات الجهات الرسمية والتزام المنازل، وفي الوقت نفسه بتجاوب الخيرين مع دعوات المساعدة لمن فقدوا عملهم وللمحتاجين، وهو ما يؤكد من جديد أن الخير متأصل في مجتمعنا، وأن هناك حالة تكافل اجتماعي نأمل تعميمها في لبنان”.