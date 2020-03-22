مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 22-3-2020

غيَّر فيروس كورونا قاعدة الحرب التقليدية القائمة على أنَّ أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم بمعنى أن تخرج شاهرا سلاحك في وجه عدوك، وعلى ذلك كانت تقاس الشجاعة بمدى الالتحام مع العدو وجها لوجه، الا انه في زمن الكورونا، فان الشجاعة والغيرة على صحتك وصحة أهلك وشعبك وبلدك تعني التخفي والتزام المنزل والتوارى عن الانظار أمام من يتربص بالجميع.

شجاعة وغيرة أظهرها الاعم الاغلب من اللبنانيين اليوم ، لكن حتى لا نستغرق في التفاؤل ، فان العبرة في الديمومة والاستمرارية ، و”ما نزهق ويضيق خلقنا” اذا طالت الازمة وهي كذلك على ما يقوله المعنيون في المجال الصحي. أما المتفلتون وهم المصنفون في الزمن الكوروني بالمتخلفين عن الحرب والجهاد ، فلا بد من وسيلة لردعهم عن التواطؤ مع العدو ، وأن لا يكونوا من حيث يشعرون او لا يشعرون طابورا خامسا. على ذلك أكد وزير الداخلية بالقول ان القانون سيطبق “على مين ما كان يكون” ولنتقاسم حبة الزيتون في البيت حتى لا ننزلق نحو المجهول. المجهول الذي دخل اوروبا من كل الابواب. ثلاثمئة ألف اصابة في العالم نصفهم في القارة العجوز التي لطالما تغنت بنظامها الصحي. فتخلت دول القارة عن بعضها البعض على قاعدة علي بنفسي ليعود عصر القرصنة. فايطاليا تتهم السلطات التشيكية بالاستيلاء على أقنعة واقية هبة من الصين كانت مرسلة إلى مستشفياتها المنكوبة ، في وقت كان يصل قطار كمامات من بكين الى اسبانيا عبر طريق الحرير بحساسيته المفرطة للولايات المتحدة التي وصلها التسونامي. نيويورك لوحدها سجلت اليوم نحو خمسة آلاف اصابة جديدة ، وعمدتها يتحدث عن اسوأ ازمة منذ الكساد الكبير.

فهل سيثق الشعب الاميركي بعد اليوم برئيسه دونالد ترامب الذي لطالما استهتر بالازمة واستهان بها؟ الامام السيد علي الخامنئي قال بصراحة اليوم لا ثقة لنا بكم. أميركا العدو الاخبث وهي ان ارسلت لنا أطباء فقد يحاولون مراقبة التأثير العملي للسم وانتاج نوع آخر يتناسب و”الدي ان اي” في ايران.