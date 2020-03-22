مكتب العمل البلدي في حزب الله ومكتب الشؤون البلدية في حركة أمل : بدء دفع مستحقات البلديات من الصندوق المستقل غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 20:42

مكتب العمل البلدي في حزب الله ومكتب الشؤون البلدية في حركة أمل : بدء دفع مستحقات البلديات من الصندوق المستقل غدا

منذ 58 mins 22 March، 2020
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