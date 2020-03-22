جمعية المصارف: المصارف تواصل تأمين عمليات السحب النقدي بواسطة الصراف الآلي وتنفيذ العمليات التجارية الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 20:42

جمعية المصارف: المصارف تواصل تأمين عمليات السحب النقدي بواسطة الصراف الآلي وتنفيذ العمليات التجارية الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية

منذ 2 ساعة 22 March، 2020
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