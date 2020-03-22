السلطات في ولاية نيويورك الاميركية تعلن عن 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 18:00

السلطات في ولاية نيويورك الاميركية تعلن عن 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 11 mins 22 March، 2020
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