السلطات في ولاية نيويورك الاميركية تعلن عن 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 18:00
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احصاءات كورونا حول العالم: المصابون 316061 المتعافون 95892 الوفيات 13597
وزارة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبريا 248 حالة اي بزيادة 18 حالة عن يوم أمس
طوافات الجيش اللبناني تناشد المواطنين عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم
وزير الداخلية اللبناني: القانون سيطبق على الجميع وكل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع
وزير الداخلية اللبناني: هناك تنسيق تام بين أجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطق
وزير الداخلية اللبناني: علينا الاستعداد للاسوأ مع المحافظة على الأمل والإيمان بأننا سنجتاز هذه الازمة
وزير الداخلية اللبناني: لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء فقد تخطينا "مرحلة الاحتواء" وسننزلق نحو المجهول
وزير الداخلية اللبناني: على وسائل الاعلام تعميم ثقافة الوعي والتصرف السليم عبر زيادة الأوقات المخصصة لبرامج التوعية
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يهنىء اللبنانيين بذكرى المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج
الشيخ قبلان: نطالب اللبنانيين باتخاذ الاجراءات والاحتياطات المشددة وعدم التجول للحؤول دون تفشي فيروس كورونا
الشيخ قبلان: ننوه بقرار الحكومة بالتعويض عن المتضررين ومساعدة الأسر الفقيرة ونشجب بشدة كل أشكال الاحتكار والاستغلال
مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين: لا وجود لأي اصابة بكورونا بين اللاجئين في لبنان
القوى الامنية والعسكرية تسير دورياتها في مختلف المناطق اللبنانية لتنفيذ مقررات الحكومة الخاصة بمكافحة انتشار كورونا
الإمام الخامنئي: الولايات المتحدة الاميركية هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون
الإمام الخامنئي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تصبح أقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع
الإمام الخامنئي: إدعاء أمريكا تقديم المساعدة لنا في مكافحة كورونا أمر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها في مواجهته
الإمام الخامنئي: أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا ويقال أنها أنتجت فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية
الإمام الخامنئي: إيران قادرة على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا
الإمام الخامنئي: إن صحّت الإتهامات لأمريكا فإنها من خلال عرضها المساعدة لنا الإطلاع عن قرب على آثار الفيروس على مرضانا
الإمام الخامنئي: من الممكن أن تعمل أميركا على إرسال دواء الى إيران يعمل على تكريس الفيروس فيها وليس علاجه
رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني: اسرائيل لم تنجح في استغلال قدراتها في إدارة أزمة كورونا
اعلام العدو: أكثر من نصف مليون اسرائيلي عاطل عن العمل منذ بداية انتشار فيروس كورونا
وسائل اعلام كرواتية: زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة زغرب وأنباء عن مقتل شخص
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إرسال فرق من أطبائها العسكريين الى ايطاليا لمكافحة كورونا
وزير الصحة الإيراني: الأوضاع الصحية في إيران لم تصبح فوضوية كما هو حاصل في أوروبا وهناك أسرّة فارغة في مستشفياتنا
وزير الصحة الايراني: أوضاعنا في مواجهة كورونا أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالسابق وباتت مستقرة
سانا: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بعفوٍ عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 اذار 2020
منظمة الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث
اسبانيا: تسجيل 400 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
السلطات الإيطالية: وفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية جراء إصابتهم بفيروس كورونا
وزارة الصحة في غزة: إصابة اثنين من الفلسطينيين العائدين من باكستان الى قطاع غزة بالكورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
السلطات في ولاية نيويورك الاميركية تعلن عن 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 11 mins
22 March، 2020
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