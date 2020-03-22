اجراءات امنية مشددة لفرض العزل المنزلي بمشاركة جوية..

تواصل وحدات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي تنفيذ خطوات ميدانية في اطار الاجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد سيَّر الجيش اللبناني دورياتٍ في العديد من المناطق اللبنانية، دعت المواطنين للالتزام بمنازلهم والتقيد باجراءات الحكومة اللبنانية، ولمنع التجمعات، فيما شهدت مناطق العاصمة بيروت حركة نشطة لاليات القوى الامني الداخلي وللدراجين الذين لاحقوا السيارات العمومية مطالبين اياها بالتوقف عن نقل الركاب والتزام الحجر المنزلي، مع تحذير المخالفين بعقوبات تصل الى حد حجز الآليات.

التشدد بتطبيق الاجراءات انعكس حركة سير خفيفة في معظم مناطق العاصمة بيروت وضواحيها، حيث كادت تنعدم هذه الحركة على الكثير من الطرقات الرئيسية.

وشاركت طائرات مروحية تابعة للجيش اللبناني في الاجراءات عبر دعوة المواطنين في مختلف المناطق بمكبرات الصوت للبقاء في منازلهم.

المصدر: قناة المنار