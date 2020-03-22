اجراءات امنية مشددة لفرض العزل المنزلي بمشاركة جوية.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 18:00

اجراءات امنية مشددة لفرض العزل المنزلي بمشاركة جوية..

منذ 1 ساعة 22 March، 2020
طوافات الجيش اللبناني تناشد سكان البقاع عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم
لبنان

تواصل وحدات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي تنفيذ خطوات ميدانية في اطار الاجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد سيَّر الجيش اللبناني دورياتٍ في العديد من المناطق اللبنانية، دعت المواطنين للالتزام بمنازلهم والتقيد باجراءات الحكومة اللبنانية، ولمنع التجمعات، فيما شهدت مناطق العاصمة بيروت حركة نشطة لاليات القوى الامني الداخلي وللدراجين الذين لاحقوا السيارات العمومية مطالبين اياها بالتوقف عن نقل الركاب والتزام الحجر المنزلي، مع تحذير المخالفين بعقوبات تصل الى حد حجز الآليات.

التشدد بتطبيق الاجراءات انعكس حركة سير خفيفة في معظم مناطق العاصمة بيروت وضواحيها، حيث كادت تنعدم هذه الحركة على الكثير من الطرقات الرئيسية.

وشاركت  طائرات مروحية تابعة للجيش اللبناني في الاجراءات عبر دعوة المواطنين في مختلف المناطق بمكبرات الصوت للبقاء في منازلهم.

المصدر: قناة المنار

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