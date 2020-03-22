النائب هاشم: للافراج عن أموال البلديات

طالب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، الحكومة بـ “الإفراج سريعا عن أموال البلديات، نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ولكي تستطيع البلديات أن تقوم بدورها وواجباتها الضرورية لتأمين متطلبات الأمن الصحي والاجتماعي للناس”.

ونوه بعد جولة تفقدية على مداخل منطقة العرقوب للاطلاع على الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية التي تقوم بها فرق من اتحاد البلديات والمجتمع المدني في حضور رئيس بلدية الهبارية أيمن شقير، بدور البلديات والمجتمع المدني، وقال”مواجهة هذا الوباء تتطلب تضافر الجهود وتكافل كل المكونات الوطنية لحماية لبنان واللبنانيين ووضع حد لانتشار وباء لا يميز بين أحد موال أو معارض، فالمسؤولية اليوم وطنية بامتياز ولا مجال للاستثمار السياسي أمام هذا الخطر”.

وناشد وزيري الداخلية والبلديات والمال “اتخاذ كل الخطوات لتأمين مستحقات البلديات لتكون قادرة على القيام بمسؤولياتها في مسار الأمن الصحي والاجتماعي الوطني، لأن مسؤولية البلديات أساسية وهي على تماس مباشر مع الناس وهمومهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام