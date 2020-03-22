إجراءات للجيش والبلدية في الهرمل للحد من انتشار الفيروس

تتوالى في الهرمل الإجراءات للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حيث سير الجيش دوريات آلية وراجلة للتأكد من إقفال المؤسسات غير المسموح بها.

وسيرت قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية دوريات وقامت فرق من المتطوعين بفحص حرارة القادمين وتوزيع منشورات توجيهية.

وعقد اجتماع عمل في دار البلدية، في حضور رئيس اتحاد البلديات نصري الهق ورؤساء بلديات الهرمل وقرى جرد الهرمل، وكان تأكيد عزل القرى وتعزيز أعمال التعقيم والوقاية.

وتفقد قائمقام الهرمل طلال قطايا بلدة القصر، واطلع من رئيس بلديتها محمد زعيتر على إجراءات الوقاية، وتفقد أسواق البلدة، مؤكدا “ضرورة التزام تعليمات الحجر والتزام المنازل”.

واطلع من الأجهزة الأمنية والجيش على منع الانتقال غير الشرعي عبر الحدود مع سوريا.

وتابعت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر أعمال التعقيم في مخيمات النازحين بإشراف الأمن العام اللبناني، فيما نظم حزب الله حملة واسعة لجمع التبرعات لدعم المحتاجين.

وفي القاع، تابع رئيس البلدية وبشكل ميداني إقفال الأسواق والتزام الأهالي المنازل وتفقد المناطق الحدودية، حيث سجلت مغادرة لعائلات نحو الأراضي السورية.

وتفقد فريق من إدارة الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني مخيمات النازحين في مشاريع القاع، والتقى المشرفين وكان تأكيد على التعقيم والنظافة والتزام النازحين مخيماتهم وعدم التجول إلا للضرورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام