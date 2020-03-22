قوى الأمن الداخلي : مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة بتاريخ 22/3/2020 لغاية الساعة 14:00 بلغ 138 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 15:02

قوى الأمن الداخلي : مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة بتاريخ 22/3/2020 لغاية الساعة 14:00 بلغ 138

منذ 14 mins 22 March، 2020
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