وزارة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبرياً 248 حالة اي بزيادة 18 حالة عن يوم امس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 15:02

وزارة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبرياً 248 حالة اي بزيادة 18 حالة عن يوم امس

منذ 44 mins 22 March، 2020
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