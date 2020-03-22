الوزير حب الله زار مجمع حالات الصناعي واطلع على عمل سانيتا دعما للانتاج الوطني

زار وزير الصناعة عماد حب الله، في خطوة مفاجئة ودون أي مواكبة اعلامية، مجمع حالات الصناعي التابع لمجموعة “اندفكو” في اطار دعمه الصناعة الوطنية، يرافقه المدير العام لجمعية الصناعيين طلال حجازي والتقى رئيس المجموعة النائب نعمة افرام.

وأشرف الوزير حب الله على عملية التصنيع في شركة “سانيتا” للمنتجات الورقية الصحية، و”سانيتا برسونا” المتخصصة بإنتاج المستلزمات التعقيمية والتطهيرية، مثنيا على الجودة العالية والمعايير المتبعة والاحترازية الوقائية، حفاظا على سلامة العمال.

كما التقى المسؤولين والعاملين، معربا عن دعمه استمرارهم في رسالتهم الإنتاجية الهادفة، حرصا على تزويد السوق اللبناني بما يحتاجه المستهلك من منتجات صحية ومعقمات ومطهرات في هذا الظرف الدقيق والعصيب الذي يمر به الوطن.

وبحث افرام وحب الله في شؤون الصناعة الوطنية وشجونها، وضرورة دعم هذا القطاع بما يحتاجه من مواد أولية، وتأمين استمرار انتاج العبوات البلاستيكية والكرتونية وأكياس النفايات وغيرها مما يتطلبه المنتج ليصبح جاهزا قبل توزيعه في السوق المحلية، ووضع هذا الإنتاج ضمن دائرة الضرورة الصحية المترتبة عن الأزمة التي سببها وباء كورونا.

وأثنى وزير الصناعة على تسخير مجموعة “اندفكو” الصناعية كافة قدراتها العلمية والتقنية المتخصصة وكامل طاقاتها الإنتاجية في سبيل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام