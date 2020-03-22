إسبانيا تسجل 394 حالة وفاة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من كورونا إلى 1,720 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 15:02
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احصاءات كورونا حول العالم : المصابون 316061 المتعافون 95892 الوفيات 13597
وزراة الصحة العامة: عدد الاصابات المثبتة مخبريا 248 حالة اي بزيادة 18 حالة عن يوم امس
طوافات الجيش اللبناني تناشد المواطنين عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم
وزير الداخلية اللبناني: القانون سيطبق على الجميع وكل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع
وزير الداخلية اللبناني: هناك تنسيق تام بين اجهزة الدولة لتنفيذ الاجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطاق
وزير الداخلية اللبناني: علينا الاستعداد للاسوأ مع المحافظة على الامل والايمان باننا سنجتاز هذه الازمة
وزير الداخلية اللبناني: لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء فقد تخطينا "مرحلة الاحتواء" وسننزلق نحو المجهول
وزير الداخلية اللبناني: على وسائل الاعلام تعميم ثقافة الوعي والتصرف السليم عبر زيادة الاوقات المخصصة لبرامج التوعية
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان يهنىء اللبنانيين بذكرى المبعث النبوي الشريف والاسراء والمعراج
الشيخ قبلان: نطالب اللبنانيين باتخاذ الاجراءات والاحتياطات المشددة وعدم التجول للحؤول دون تفشي فيروس كورونا
الشيخ قبلان: ننوه بقرار الحكومة بالتعويض عن المتضررين ومساعدة الاسر الفقيرة ونشجب بشدة كل اشكال الاحتكار والاستغلال
مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين: لا وجود اي اصابة بكورونا بين اللاجئين في لبنان
القوى الامنية والعسكرية تسير دورياتها في مختلف المناطق اللبنانية لتنفيذ مقررات الحكومة الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورون
الامام الخامنئي: الولايات المتحدة الاميركية هي العدو الاخبث لايران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وارهابيون
الامام الخامنئي: الجمهورية الاسلامية الايرانية يجب ان تصبح اقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع
الامام الخامنئي: ادعاء امريكا تقديم المساعدة لنا في مكافحة كورونا امر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها في مواجته
الامام الخامنئي: امريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا ويقال انها انتجت فيروسات خاصة بالجينات الايرانية
الامام الخامنئي: ايران قادرة على التصدي لاي ازمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا
الامام الخامنئي: إن صحت الاتهامات لامريكا فانها من خلال عرضها المساعدة لنا الاطلاع عن قرب على اثار الفيروس على مرضانا
الامام الخامنئي: من الممكن ان تعمل اميركا على ارسال دواء الى ايران يعمل على تكريس الفيروس فيها وليس علاجه
رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني: اسرائيل لم تنجح في استغلال قدراتها في ادارة ازمة كورونا
اعلام العدو: اكثر من نصف مليون اسرائيلي عاطل عن العمل منذ بداية انتشار فيروس كورونا
وسائل اعلام كرواتية: زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة زغرب وانباء عن مقتل شخص
وزراة الدفاع الروسية تعلن عن ارسال فرق من اطبائها العسكريين الى ايطاليا لمكافحة كورونا
وزير الصحة الايراني: الاوضاع الصحية في ايران لم تصبح فوضوية كما هو حاصل في اوروبا وهناك اسرة فارغة في مستشفياتنا
وزير الصحة الايراني: اوضاعنا في مواجهة كورونا اصبحت افضل بكثير مقارنة بالسابق وباتت مستقرة
سانا: الرئيس الاسد يصدر مرسوما بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 اذار 2020
منظمة الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الاقل لكنه سيحدث
اسبانيا: تسجيل 400 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
السلطات الإيطالية: وفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية جراء إصابتهم بفيروس كورونا
وزارة الصحة في غزة: اصابة اثنين من الفلسطينيين العائدين من باكستان الى قطاع غزة بالكورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
إسبانيا تسجل 394 حالة وفاة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من كورونا إلى 1,720
منذ 1 ساعة
22 March، 2020
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