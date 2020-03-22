إسبانيا تسجل 394 حالة وفاة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من كورونا إلى 1,720 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 15:02

إسبانيا تسجل 394 حالة وفاة جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من كورونا إلى 1,720

منذ 1 ساعة 22 March، 2020
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