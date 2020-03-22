الامن العام: تسيير دوريات للتأكد من التزام المواطنين عدم التجمع واقفال المحال وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 11:38

الامن العام: تسيير دوريات للتأكد من التزام المواطنين عدم التجمع واقفال المحال وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

منذ 44 mins 22 March، 2020
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