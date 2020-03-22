طوافات الجيش تناشد سكان البقاع عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 22 2020 - 11:38

طوافات الجيش تناشد سكان البقاع عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم

منذ 49 mins 22 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة