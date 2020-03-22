طوافات الجيش تناشد سكان البقاع عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 11:38
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احصاءات كورونا حول العالم : المصابون 308594 المتعافون 95829 الوفيات 13069
طوافات الجيش اللبناني تناشد المواطنين عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم
مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين: لا وجود اي اصابة بكورونا بين اللاجئين في لبنان
القوى الامنية والعسكرية تسير دورياتها في مختلف المناطق اللبنانية لتنفيذ مقررات الحكومة الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورون
الامام الخامنئي: الولايات المتحدة الاميركية هي العدو الاخبث لايران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وارهابيون
الامام الخامنئي: الجمهورية الاسلامية الايرانية يجب ان تصبح اقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع
الامام الخامنئي: ادعاء امريكا تقديم المساعدة لنا في مكافحة كورونا امر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها في مواجته
الامام الخامنئي: امريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا ويقال انها انتجت فيروسات خاصة بالجينات الايرانية
الامام الخامنئي: ايران قادرة على التصدي لاي ازمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا
الامام الخامنئي: إن صحت الاتهامات لامريكا فانها من خلال عرضها المساعدة لنا الاطلاع عن قرب على اثار الفيروس على مرضانا
الامام الخامنئي: من الممكن ان تعمل اميركا على ارسال دواء الى ايران يعمل على تكريس الفيروس فيها وليس علاجه
رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني: اسرائيل لم تنجح في استغلال قدراتها في ادارة ازمة كورونا
اعلام العدو: اكثر من نصف مليون اسرائيلي عاطل عن العمل منذ بداية انتشار فيروس كورونا
وزراة الدفاع الروسية تعلن عن ارسال فرق من اطبائها العسكريين الى ايطاليا لمكافحة كورونا
وسائل اعلام كرواتية: زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة زغرب وانباء عن مقتل شخص
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
طوافات الجيش تناشد سكان البقاع عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم
منذ 49 mins
22 March، 2020
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