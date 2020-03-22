زلزال يهز العاصمة الكرواتية زغرب ويتسبب بأضرار مادية كبيرة

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسببا بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.

ووقع الزلزال الساعة 6.00 (5.00 ت غ)، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق صحافية في وكالة فرانس برس.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7.00 (6.00 ت غ)، ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية