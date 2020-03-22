الامام الخامنئي: الاميركيون متهمون بنشر “كورونا” ولا يمكن الوثوق بهم

وصف الامام السيد علي الخامنئي ذكرى المبعث النبوي الشريف الموافق اليوم الاحد بأنه أحد أكبر الأعياد الاسلامية مهنئا الأمة الاسلامية والشعب الايراني بهذه الذكرى المباركة.

جاء ذلك في الخطاب السنوي الذي ألقاه سماحته صباح اليوم الاحد في مطلع العام الايراني الجديد والذي يتزامن هذا العام مع حلول المبعث النبوي الشريف حيث اعتبر قيم الامام الخميني “رض” بانها نفس قيم الرسول الاكرم وقد تلقى عونا من الله في تطبيق هذه القيم بالمجتمع واضاف : معجزة الثورة الاسلامية اصبحت واقعا على الارض.

واكد اننا اليوم بامكاننا ان نصل بايران الى قمة العلم والسياسة والصناعة في العالم محذرا في نفس الوقت من ان العديد من البلدان تتعاون وتتواطأ مع بعضها اليوم ضد ايران .

ووصف امريكا بانها اخبث عدو لايران اليوم لان مسؤولي هذا البلد كاذبون ووقحون وطامعون وظالمون وتجتمع فيهم كل الميزات السيئة .

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى انه وحسب توصيات القران الكريم علينا بالصبر والاستقامة وان نتابع اهدافنا بخطى ثابتة وسيكون النصر حليفنا واضاف : الشعب الايراني يتحلى بهذه الميزة وهي الصبر والصمود ما تجعله قادرا على التغلب على اعدائه .

وفي جانب اخر من خطابه قال الامام الخامنئي كما كررت سابقا يجب ان يصبح البلد قوي، مضيفاً الحفاظ على الجيل الشاب الذي يجلب التطور للبلاد هو من اهم اركان هذا الامر .

واشار الى ان البلاد قامت بخطوات جبارة ولديها علماء وباحثون وحققت تطورات علمية وانتاجية كبيرة، واضاف لكن هذا لا يكفي ، هذا الامر يجب ان يكون نشفوعا بقفزة نوعية بالانتاج ، يجب ان تقوم كل المؤسسات بعملها وتكون عطاءات تقدمها الحكومة .

ولفت الامام الخامنئي الى ان ايران تواجه اليوم وباء انتشر في كل العالم مشيراً الى اننا “نحتاج الى الصبر وعملنا يجب ان يكون جيدا ونعتمد على العقل، المسؤولون اتخذوا خطوات جيدة والجميع يجب ان يلتزموا بذلك” .

وفيما يخص مزاعم المسؤولين الامريكيين بمساعدة ايران قال الامام الخامنئي ان “الامريكيين متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا ولذلك لا يمكن الوثوق بهم” .

ورأى الامام الخامنئي انه خلال 40 عاما تبين لنا بان للبلاد امكانات تمكنها من الوقوف بوجه التحديات، واوصي شعبنا بالالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، مضيفاً ان شاء الله سيتم التغلب قريبا على هذا الوباء في ايران وخارجها .

المصدر: قناة العالم