التحكم المروري :تصادم بين سيارتين على طريق عام #بعلبك #القاع محلة النبي عثمان نتج منه جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2020 - 01:40

التحكم المروري :تصادم بين سيارتين على طريق عام #بعلبك #القاع محلة النبي عثمان نتج منه جريح

منذ 7 mins 22 March، 2020
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