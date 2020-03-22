بلدية الغازية: لا إصابات في بلدتنا وإنما 12 حالة عزل منزلي لعائدين من الخارج

نفت بلدية الغازية، في بيان، ما “يتم تداول على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، أن هناك 110 اصابات بفيروس كورونا في بلدتنا”، مؤكدة أنه “ليس هناك أي إصابة بفيروس كورونا على الإطلاق، وإنما 12 حالة عزل منزلي جراء قدومهم من السفر، والبلدية تتواصل بشكل يومي معهم”.

وأعلنت أنها “ستكون شفافة جدا بموضوع الإعلان عن عدد الحالات المصابة، لا سمح الله، متمنية “من الجميع أخذ الخبر من مصدره الرئيسي أي صفحة البلدية”.

كما أكدت أنها “قامت بإجراءات عدة للحماية من فيروس كورونا سابقا، وهذه الإجراءات مستمرة ان شاءالله. وسيقوم فريق مراقبة من البلدية ابتداء من الغد، بمراقبة حسن سير الإجراءات الواجب اتباعها في كل المؤسسات التي لم يشملها الاقفال تحت طائلة إقفال وفرض غرامة على كل مؤسسة لا تلتزم بإجراءات الصحة العامة، ووضع الشركة إما على لائحة الشركات الملتزمة والإشادة بها، أو وضعها ضمن الشركات المخالفة والتي ستنشر على موقع البلدية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي”.

وختمت متوجهة إلى الأهالي: “نعمل لخدمتكم وسلامتكم، ساعدونا بالتزام بيوتكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام