وسائل إعلام روسية : #روسيا ترسل علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى #إيطاليا لمكافحة فيروس #كورونا المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 23:46

وسائل إعلام روسية : #روسيا ترسل علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى #إيطاليا لمكافحة فيروس #كورونا المستجد

منذ 42 mins 21 March، 2020
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