وسائل إعلام روسية : #روسيا ترسل علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى #إيطاليا لمكافحة فيروس #كورونا المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 23:46
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الرئيس دياب: نجحنا في تخفيف سرعة انتشار الفايروس وقبل6 ايام قمنا باعلان التعبئة العامة ولكن للاسف الالتزام كان نسبيا
الرئيس دياب : هذا الامر ينذر بخطر داهم يهدد المجتمع نتيجة ما يمكن الوصول اليه فيما يخص الاعداد وعدم التزام المواطنين
الرئيس دياب: نطلب من الاجهزة الأمنية والبلديات اتخاذ التدابير الصارمة لجهة منع المواطنين من الخروج من المنازل
الرئيس دياب للبنانيين: ادعوكم الى حظر تجول ذاتي لان الدولة لا تستطيع مواجهة الوباء لوحدها
الرئيس دياب: تكليف الاجهزة العسكرية والامنية اعداد خطة اضافية لمنع خروج المواطنين من المنازل الا للضرورة القصوى
وزير الصحة العامة للمنار: يجب ان ننتظر خمسة ايام لنحلل المعطيات ونبني على الشيء مقتضاه
الوزير حسن: الوقت ليس لصالحنا ابدا والقوى الامنية ستتشدد اكثر لعدم تسجيل عدد اكبر من الاصابات خوفا من الانتشار المجتمعي
الجيش اللبناني يدعو الى الالتزام التام بقرارات الحكومة الرامية الى منع التجمعات واقفال المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة
وزير الصحة العامة للمنار: لم ننزلق الى المرحلة الرابعة بعد ولكن التفلت في اليومين الماضيين غير مقبول ابدا
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نناشد المواطنين البقاء في منازلهم ونطلب من المنتسبين الى التيار الالتزام بذلك
باسيل:نشدد على عدم الانزلاق الى اي لغة طائفية او مناطقية بموضوع انتشار الكورونا
باسيل: نطالب مصرف لبنان والمصارف كلها باعطاء الاولوية المطلقة لفتح الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد الطبية
فرنجية: سرعة انتشار الوباء اخطر واسرع بكثير من كل التوقعات
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر تويتر:على الجميع البقاء في المنازل والالتزام بالتدابير التي تقرها الدولة
عائلة الاسير سكاف: ثقتنا تامة بقيادة نصرالله وحكمته في كافة القضايا ولا سيما بالصراع مع العدو الصهيوني
رويترز:اكثر من 500 وفاة جديدة بكورونا في لومبارديا الايطالية وحصيلة الضحايا تتجاوز 3000
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا
احصاءات كورونا حول العالم : المصابون 303196 المتعافون 94639 الوفيات 12962
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
وسائل إعلام روسية : #روسيا ترسل علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى #إيطاليا لمكافحة فيروس #كورونا المستجد
منذ 42 mins
21 March، 2020
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