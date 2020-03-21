تسجيل إصابة جديدة غرب رام الله ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 53 إصابة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء اليوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي صدر الليلة قال فيه إن الفتاة قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة حيث كانت خاضعة للحجر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص اليوم إصابتها بالفيروس. وسيتم نقل المصابة الى مركز الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

ويرتفع بذلك تعداد الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى “53” إصابة أعلن عن تعافي “17” منهم في بيت لحم أمس. كما أظهرت العينات التي خضعت للفحص اليوم وعددها “6 ” وجميعها من مشتبه بإصابتهم في بيت لحم بأنها سلبية أي غير حاملة للفيروس.

المصدر: وكالات