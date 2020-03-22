بلديات الكورة تشدد إجراءات الوقاية

ضاعفت بلديات الكورة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها بمواجهة فيروس كورونا، وقد أقامت عناصر شرطة بلدية بكفتين حاجزا على مدخل البلدة من جهة بلدة ضهر العين، لفحص حرارة الداخلين للبلدة وتعقيم السيارات، بعد أن كانت قد أقفلت الطريق المؤدية لمنطقة ابو سمراء بالسواتر الترابية، كما طالبت الاهالي بأداء صلواتهم في المنازل، بدل ارتياد الكنائس، لما يشكل خطر التجمع من الاصابة بالفيروس.

وفي بلدة بطرام، أغلقت البلدية جميع الطرقات الداخلية، في حين بقي مدخل واحد من جهة بشمزين (مدخل العين)، وتعمل شرطة البلدية على التحقق من الداخلين الى البلدة وقياس حرارتهم، كما بدأت بتوزيع الحصص الغذائية لللاهالي.

وانطلقت منذ صباح اليوم، حملة تعقيم واسعة تقوم بها منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، داخل بلدات وشوارع الكورة، كما رفعت بلدية راسمسقا من إجراءاتها لدرجة الخطر ورفعت مستوى حالة الطوارئ، ودعت الاهالي الى ضرورة التزام المنازل في هذا الاسبوع المفصلي للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا بعد ان كانت أقفلت مداخل البلدة سابقا، وأبقت على مدخل واحد من جهة الهكيلية، حيث تتحقق من الداخلين للبلدة الى جانب فحص حرارتهم.

وفي حين فرضت بلدية أنفه منع تجول ذاتي لأبناء البلدة، بعد إغلاق مداخلها كتدبير وقائي، رفعت بلدية النخلة مستوى الوقاية، حيث أغلقت بعض المداخل الداخلية، وقامت عناصرها بفحص الوافدين والتأكد من التزامهم بلإلإرشادات الصحية، كما طلبت بلدية أميون في بيان من الاهالي، “منع التجول الا للضرورة القصوى بعد الساعة الخامسة مساء، وإجبار كل المؤسسات على الاقفال التام، بإستثناء الصيدليات، تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية