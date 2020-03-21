نداءات وإجراءات في البترون ومنطقتها

وجه رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك، عقب اجتماع لمجلس بلدية البترون، نداء إلى “أبناء مدينة البترون ومكونات مجتمعها الأهلي، للتعاون في سبيل حماية المدينة وأهلها”. وأعلن انشاء خلية ازمة لمكافحة فيروس كورونا للوقاية منه والحد من انتشاره، داعيا كل من يرغب بالمساعدة والمساهمة والتطوع لوجستيا أو صحيا أو طبيا، إلى الاتصال على أرقام بلدية البترون 06642032 و06642551 خلال دوام العمل.

وتوجه الحرك بالشكر الى ابناء المدينة قائلا لهم: “لقد اثبتم مرة جديدة أنكم على قدر كبير من الحس بالمسؤولية والتعاون خصوصا في هذه المرحلة من خلال تعاطيكم بوعي عبر التزامكم بالبقاء في منازلكم.” واضاف: “هناك مؤشرات تدل على تزايد عدد الاصابات في لبنان ما يعني ان هناك حالة من الانتشار تهدد الجميع بخطر اكبر لذا ندعوكم للاستمرار بالحجر المنزلي لأنه السبيل الوحيد للحد من انتشار الوباء”، معلنا “سلسلة تدابير جازمة مواكبة تطور انتشار الفيروس، وسنقوم بإقفال مداخل مدينة البترون وترك مدخل واحد لابناء المدينة للسماح لهم بالعودة الى مدينة وسنمنع كل زائر لمدينتنا. وأدعو شبابنا ومكونات المجتمع الأهلي في البترون إلى مساعدتنا في مراقبة كل الأحياء وكل شوارع المدينة ومداخلها، ونتلقى اتصالاتكم على أرقام هاتف البلدية لكي نعمل معا لحماية مدينتنا وأهلها”.

كما وجه إمام مسجد البترون الشيخ محمود النعمان، نداء إلى الأهالي طالبا منهم “البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، سائلين الله تعالى أن يرفع البلاء والغلاء والوباء والداء عن البلاد والعباد”.

ودعا عبر مكبرات الصوت في مسجد البترون إلى “عدم الخروج إلا للحالات الطارئة، وذلك نظرا لما آلت اليه الامور من عدوى لفيروس كورونا، وحفاظا على صحة وأنفس الناس التي هي من الضروريات الخمس التي أمرنا الله سبحانه بالحفاظ عليها. مع الدعاء أن يرفع الله عنا هذا البلاء”.

إجدبرا

وفي بلدة إجدبرا تم إغلاق مداخل البلدة بالحجارة واعتماد المدخل الرئيسي الشرقي- تقاطع عبرين- بجدرفل للدخول الى القرية. وبدأت فصيلة قوى الأمن الداخلي في قضاء البترون بتسيير دوريات في كل أرجاء المنطقة، وسطرت محاضر ضبط في حق المتجولين في الطرقات بدون مبرر، بسبب خرقهم لقرار مجلس الوزراء القاضي ببقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج الا في حالة الضرورة القصوى.

المصدر: الوكالة الوطنية