مستشفى الحريري: شفاء حالتين و3 حالات حرجة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد، أنه استقبل منذ بداية أزمة الكورونا في لبنان حتى تاريخ اليوم، 90 حالة مصابة بفيروس كورونا، من ضمنها 35 إصابة تم نقلها من مستشفيات أخرى”.

أضاف: “وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 53 حالة، نقلت خمس إصابات منها من مستشفيات أخرى”.

وأكد أن “جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل. حيث ان 40 إصابة منهم وضعها مستقر بشكل جيد، و10 إصابات وضعها مستقر نسبيا، ما عدا 3 حالات وضعها حرج”.

كما أكد “امتثال حالتين مصابتين بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض”.

وختم: “لمعرفة عدد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام