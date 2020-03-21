مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية السبت 21-03-2020

لم يكن لبنانُ بعيداً عن المحظورِ بل قريباً جداً منه ، وما جعلَه ملامساً له الاستهتارُ وعدمُ المسؤوليةِ عندَ بعضِ المواطنين .

لا مبررَ للحديثِ عن عدمِ المعرفة ، فكلُّ الاصواتِ ارتفعت مناشدةً ومتمنيةً على الجميعِ المشاركةَ في تحملِ المسؤولية، الا انَ عدمَ الالتزامِ وضعَ البلادَ في مكانٍ اخر ، ما فرضَ على الحكومةِ اللبنانية بشخصِ رئيسِها حسان دياب الطلب من قيادة الجيش والامن العام وامن الدولة والبلديات فرض َتدابير صارمة لابقاء المواطنين في منازلهم ومنع التجمعات مع ملاحقة المخالفين امام القضاء.

اشبهَ بالبيانِ رقمِ واحد كانَ بيانُ وزارةِ الصحةِ اليومَ : زيادة في عدد الاصابات بشكل سريع خلال الساعات الماضية.. انها بدايةُ انتشارِ الفيروس قالت الوزارة ، وبين سطورِ بيانها الكثيرُ من تحميلِ المسؤوليةِ للمخالفينَ الذين يدفعونَ مناطقَ مكتظةً الى دائرةِ الوباء ، من دونِ احتراز ، بل وللاسف تقصداً بعدمِ الالتزام ، واستخفافاً بالصحةِ الجسديةِ والمجتمعيةِ وبمصيرِ عائلاتٍ باكملِها..

ولاجلنِا جميعاً امهاتٌ تركنَ عائلاتِهِنَّ واهلَهُنَّ وارتضينَ اَنْ يَكُنَّ على خطِّ الدفاعِ الاولِ عن الانسانية .. طبيباتٌ وممرضاتٌ يرابطنَ على جبهةِ مواجهةِ كورونا في غرفِ العزلِ والمستشفيات ، فَلَهُنَّ في عيدِهِنَّ كلُّ الاُمنِيَّاتِ بالخيرِ والسعادةِ والنصرِ على عدوِ البشريةِ كورونا.

ولاجملِ الامهاتِ اللواتي واجهنَ بفِلذاتِ اكبادِهِنَّ الاحتلالَ الصهيونيَ والعدوَ التكفيريَ وحَمَيْنَ الكرامةَ والسيادةَ ، وكلَّ لبنان ، لَهُنَّ كلُّ تحيةٍ ومَعَهُنَّ اللواتي أبقَيْنَ في زنازينِ العدوِ اَوجاعاً ومآسيَ وبطولات، لهنَّ اجملُ معايدةٍ وهُنَّ يُواجِهْنَ اليومَ وباءَ المنظِّرينَ المنكِّلينَ بجراحِهِنَّ والمشككينَ بوفائِهِن …وللامهاتِ المضحياتِ ولكلِّ امهاتِ لبنانَ وامهاتِ العالم في هذا الزمنِ العصيبِ عظيمُ التقديرِ والاحترام.

المصدر: قناة المنار