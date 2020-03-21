ترامب: اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:44

ترامب: اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس #كورونا

منذ 34 mins 21 March، 2020
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