حركة”المرابطون” حيّت جهود الجيش ودعت لتطبيق حظر التجول – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:42

حركة”المرابطون” حيّت جهود الجيش ودعت لتطبيق حظر التجول

منذ 1 ساعة 21 March، 2020
المرابطون
لبنان

توجهت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الى الجيش اللبناني بتحية المحبة والاحترام والتقدير، مؤكدة أن”قدر هذا الوطن اللبناني أن يكون جيشه الوطني هو الحامي من كل الأخطار الأمنية والاجتماعية والآن الصحية، وهو المؤسسة العابرة لكل الطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطقية التي تبرز قيمتها المضافة في المحن والملمات” .
وناشد المرابطون اهلنا اللبنانيين جميعاً الالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني في حال تطبيق منع التجول ويجب أن يُطبّق .
واضافت ليعلم الجميع أن”بناتنا وأبناءنا في الجيش يقومون بواجبهم بحماية الامن الصحي للبنانيين، وهم عرضة لخطورة تفشي وباء الكورونا بينهم، ورغم ذلك هم على جهوزية تامة لافتداء لبنان وأهله بأرواحهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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