وزارة الثقافة اللبنانية: خليكم بالبيت وزوروا المتحف ومواقع أثرية افتراضيا

دعت وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار، المواطنين، الى القيام بزيارة إفتراضية للمتحف الوطني ولعدد من المواقع الأثرية في لبنان، أثناء جلوسهم في منازلهم، وذلك في بيان جاء فيه:

“خطر فيروس كورونا يداهم منازلنا ويهدد أمننا الصحي، “خليك بالبيت” لا يعني أن تنعزل داخل منزلك وتتوقف عن ممارسة عملك ونشاطاتك، بل على العكس تماما، اغتنم الفرصة واستثمر وقتك في اكتشاف غنى لبنان الثقافي والتاريخي.

إن وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار، وإذ تتمنى أن تمر هذه الأيام الصعبة على الجميع بخير وسلام، ونظرا للإقفال القسري الذي طال المرافق والمؤسسات العامة والخاصة كافة، بما فيها المتحف الوطني والمواقع الأثرية، تدعوكم الى القيام بزيارة إفتراضية للمتحف الوطني ولعدد من المواقع الأثرية في لبنان، وأنتم جالسون في منازلكم وملتزمون أقصى درجات الوقاية ضد فيروس كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام