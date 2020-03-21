إقليم لومباردي في إيطاليا يسجل 546 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات فيه إلى 3095 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:42

إقليم لومباردي في إيطاليا يسجل 546 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات فيه إلى 3095 حالة

منذ 2 ساعة 21 March، 2020
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