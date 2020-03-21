إقليم لومباردي في إيطاليا يسجل 546 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات فيه إلى 3095 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2020 - 19:42
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الرئيس دياب: نجحنا في تخفيف سرعة انتشار الفايروس وقبل6 ايام قمنا باعلان التعبئة العامة ولكن للاسف الالتزام كان نسبيا
الرئيس دياب : هذا الامر ينذر بخطر داهم يهدد المجتمع نتيجة ما يمكن الوصول اليه فيما يخص الاعداد وعدم التزام المواطنين
الرئيس دياب: تكليف الاجهزة العسكرية والامنية اعداد خطة اضافية لمنع خروج المواطنين من المنازل الا للضرورة القصوى
وزير الصحة اللبناني عبر تويتر: عندما طاش الثناء على خطة الاحتواء انزلقنا الى الانتشار وتسجيل 81 حالة خلال 48 ساعة
وزارة الصحة العامة: الارقام تشير الى بدء مرحلة انتشار الفيروس ويجب تطبيق الاجراءات الواجبة في اطار اعلان حالة التعبئة
وزارة الصحة العامة: على الجميع تحمل المسؤولية الاخلاقية والفردية والمجتمعية من دون اي تهاون
وزارة الصحة العامة: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 206 اصابات بزيادة بلغت 30 حالة خلال يوم
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نناشد المواطنين البقاء في منازلهم ونطلب من المنتسبين الى التيار الالتزام بذلك
باسيل:نشدد على عدم الانزلاق الى اي لغة طائفية او مناطقية بموضوع انتشار الكورونا
باسيل: نطالب مصرف لبنان والمصارف كلها باعطاء الاولوية المطلقة لفتح الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد الطبية
فرنجية: سرعة انتشار الوباء اخطر واسرع بكثير من كل التوقعات
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر تويتر:على الجميع البقاء في المنازل والالتزام بالتدابير التي تقرها الدولة
عائلة الاسير سكاف: ثقتنا تامة بقيادة نصرالله وحكمته في كافة القضايا ولا سيما بالصراع مع العدو الصهيوني
رويترز:اكثر من 500 وفاة جديدة بكورونا في لومبارديا الايطالية وحصيلة الضحايا تتجاوز 3000
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
إقليم لومباردي في إيطاليا يسجل 546 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات فيه إلى 3095 حالة
منذ 2 ساعة
21 March، 2020
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